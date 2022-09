Das sind die besten Schlafpositionen bei Schmerzen

Wie man sich bettet, so liegt man. Das Sprichwort hat was, denn mit der richtigen Position können wir besser schlafen und damit sogar Wehwehchen reduzieren. Denn eine falsche Stellung kann unseren Körper, während der sieben bis neun Stunden, die wir im Schnitt schlafen, unnötig belasten. Schuld daran ist die Spannung, unter der gewisse Körperteile stehen und am Morgen danach wehtun.