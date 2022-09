Kaum ist die Corona-Pandemie halbwegs vorbei, da schnellt auch schon der nächste Virus um die Ecke. Seit Mai breiten sich in Europa die Affenpocken aus – auch die Schweiz ist davon betroffen. Hierzulande gibt es insgesamt knapp 480 bestätigte Fälle (Stand 8. September 2022). Übertragen wird das Virus über Körperkontakt. Umso wichtiger ist es zu wissen, wie man sich am besten verhält, wenn die Pocken einmal auf dem Körper gestreut haben. Insbesondere in der Hinsicht, dass viele Infizierte nach Abklingen des Ausschlags über unschöne Narben klagen.