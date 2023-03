«Heute gehe ich früher ins Bett!»

Gibt es den Schönheitsschlaf wirklich?

Ihr seid Profis darin, möglichst wenig zu schlafen und trotzdem einigermassen fit und munter in den nächsten Tag zu starten? Wir stellen eure vermeintlichen Superkräfte keinesfalls in Frage. Trotzdem möchten wir euch verraten, was sich hinter dem Mythos «Schönheitsschlaf» verbirgt - und was er mit Falten und fahler Haut zu tun hat.