So handlen wir die Zeckensaison souverän

Zecken sind ziemlich nervige Wesen: Sie machen eigentlich nichts weiter, als den lieben langen Tag im Wald, Unterholz oder Gras auf einen Wirt zu lauern, in dem sie sich feststechen können (zum «Beissen» sind sie aus biologischer Sicht nämlich gar nicht in der Lage), saugen sich dann mit dessen Blut voll und fallen kugelrund wieder von seinem Körper ab. Ach ja, wenns richtig schlecht läuft, paaren sich vorher auch noch schnell an Bord von ihrem Wirt. Also auf uns. Als wäre das alles nicht schon unappetitlich genug, sind die kleinen Biester zu allem Überfluss aber auch noch effiziente Krankheitsüberträger – und lassen sich eigentlich nur auf einem Weg komplett umgehen: Indem man darauf verzichtet, in die Natur zu gehen. Top.

Erwartet uns ein Zecken-Rekord?