Diese treten immer einseitig am Körper auf, etwa im Gesicht, am Kopf, am Körper oder am Rumpf. Es entstehen rote Flecken, die oft zu richtigen Plagues zusammenfliessen, die auch geschwollen sein können. Daraufhin kommt es zum Aufschiessen von gruppiert stehenden Pickelchen, die dann zu Bläschen oder richtigen Blasen werden. Diese können auch trüb aussehen. Davon gibt es dann oft im gesamten Nervengebiet mehrere. Das kann sehr diskret und klein sein, aber auch ganz schön heftig und dramatisch und in Begleitung von Schmerzen.