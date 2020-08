Bloss nicht aggressiv werden

Um die vermeintlich angriffslustigen Wespen nicht zu verärgern, ist es erst einmal wichtig, sie zu verstehen. Angelockt werden sie vor allem durch zuckerhaltige Speisen und Getränke oder Fleisch. Der Mensch an sich ist für das Tier hingegen total uninteressant – Lediglich Parfum oder farbige Kleidung könnten anziehend wirken. Deshalb schwirrt es auch meist dann um uns herum, wenn wir gerade essen. Auch wenn es schwer fällt, in einem solchen Moment gilt es Ruhe zu bewahren: Die Wespe mit den Händen oder durch Wegblasen zu vertreiben, ist keine gute Idee. Beides empfindet sie als Bedrohung. Und wenn es zu einem Stich kommt, dann nur, weil sie sich selbst oder ihr Nest in Gefahr sieht. Plus: Stirbt ein Exemplar (etwa durch einen Schlag) qualvoll, gibt sie dabei Pheromone ab und lockt nur noch mehr der unerwünschten Besucher an. Eine Wespe mit Absicht zu töten, bringt uns also gar nichts.