Wir leben gesünder Mal abgesehen von den Schoggistängeli: Wer mittags schläft, bleibt auch sonst gesünder. In einer gemeinsamen Studie der University of Athens Medical School und der Harvard School of Public Health konnten die Wissenschaftler*innen nachweisen, dass das Herzinfarktrisiko von Personen, die regelmässig einen Mittagsschlaf einlegen, um 37 Prozent abnimmt.

Wir sind glücklicher

Okay, dass wir nach einem kurzen Schläfchen glücklicher sind, ist nichts Neues. Wahr ist es trotzdem: Die Tagschlafphase steigert die Konzentration des Glückshormons Serotonin in unserem Blut – und verwandelt die schlechte Laune am Nachmittag in die Happy Hour.