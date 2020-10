Wo es sich in der Schweiz am schönsten spaziert

Auch in «Gossip Girl» dient New Yorks grünster Innenstadtteil als Herbstkulisse. Zum Beispiel in der zehnten Folge von Staffel Drei. Leighton Meester und Ed Westwick folgen als Blair-Chuck-Couple dem Betonweg zwischen Bäumen und Wiesen. Laufen über Laub. Reden über Themen, über die die junge Upper East Side halt so redet. Blair: über den Plan, ihren Namen mit Paramount Pictures in Verbindung zu bringen. Chuck: über die Pflege seiner Businesskontakte.



Über was wir uns gerade unterhalten? Über die steigenden C-Zahlen. Und darüber, dass wegen C momentan kein Spaziergang durch den Central Park möglich ist, weil die Einreisebestimmungen der USA es so vorschreiben. Aber! Schön ist der Herbst auch in der Schweiz. Besonders in folgenden fünf Parkanlagen: