Ausstellungstipps im September

Es war heiss, es war schön, es war Sommer. «Das wars also?» werden wir in baldiger Zukunft denken. Aus und vorbei. Der Sommer will sich auch dieses Jahr nicht langfristig an uns binden und entpuppt sich als Flirt, dessen Wärme uns erst wieder in neun Monaten beglückt.



Wir könnten uns jetzt sechs Stunden und zwölf Minuten die Broken-Heart-Playlist auf Spotify reinziehen. Zu Beatles-Phrasen wie «Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday» jaulen. Oder aber: den Worten «Now I need a place to hide away» von Songwriter Paul McCartney folgen und uns schnell in die Ablenkung stürzen. Wohin wir uns verkriechen? In Museen. Wie gut, dass verteilt in der ganzen Schweiz Ausstellungen laufen, die den Riss im Herz mit Kunst füllen.