Das ist unser Monatshoroskop für den April

Gesundheit & Fitness: Powerplanet Mars und Disziplinplanet Saturn verleihen ein Plus an Kraft und Mut. Jetzt ist den Schützen keine Herausforderung zu gross. Körperlicher Einsatz, sei es im Alltag oder beim Sport, fällt leicht und macht so richtig an. Nicht ganz so optimal klappt es mit der Erholung. Sie haben keine Lust auf Zurückgezogenheit und Ruhe. Ihnen steht der Sinn viel mehr nach Ausflügen und Tapetenwechsel.