Auf diese Schweizer Babys freuen wir uns 2024

Bereits das zweite Kind erwarten Hazel Brugger (30) und Thomas Spitzer (35) – und dieses dürfte schon bald das Licht der Welt erblicken. Hazel ist nämlich seit Mitte Dezember in der Babypause und in Deutschland beginnt der Mutterschutz in der Regel sechs Wochen vor dem errechneten Geburtstermin.