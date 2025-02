Prinzessin Beatrice: So wächst ihr Baby Athena auf

Und so kam es dann auch. Als die erste Tochter von Beatrice, Sienna, fast zwei Jahre alt war, erzählte Fergie in einem Podcast, dass sie nichts mehr tun könne, ohne dass «dieses wunderbare Mädchen» an ihrem Rock ziehe, in ihre Ugg-Boots springe und sie dazu bewege, auch bei strömendem Regen nach draussen zu gehen und in Pfützen zu springen. «Aber das ist wunderbar, ich liebe es», sagte Sarah Ferguson. Oder sie würden zusammen Zug spielen. Fergie kriecht dann hinter ihrer Enkelin auf allen vieren durchs Wohnzimmer und beide würden laut «Tschu Tschu» rufen. Athena kann sich also auf viele Abenteuer mit einer coolen Oma Fergie freuen!