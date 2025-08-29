So wählten Schweizer Promis ihre Baby-Vornamen 2024

Dabei waren sich die Eltern lange nicht einig, wie das zweite Kind heissen soll. «Ich dachte immer, bei einem Mädchen muss ich nicht nachdenken, da habe ich locker zehn Namen in petto. Doch als klar war, dass wir ein Mädchen erwarteten, wurde mir bewusst, dass ich all diese Namen nicht bei meiner Tochter sah», erinnerte sich Laura Cologna, als die «Schweizer Illustrierte» die Familie im November besuchte. «Eigentlich war bis zur Geburt nichts entschieden, aber als wir unsere Tochter in den Armen hielten, fühlte sich der Name Mila genau richtig an.»