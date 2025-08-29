So wählten Schweizer Promis ihre Baby-Vornamen 2024

511 Noahs und 377 Emmas kamen 2024 in der Schweiz zur Welt – diese beiden Baby-Vornamen belegen in der Schweizer Vornamen-Hitparade 2024 die jeweils ersten Plätze. Direkt dahinter folgen Liam und Matteo beziehungsweise Mia und Sofia. Namen, die bei Schweizer Promis 2024 jedoch weniger in der Gunst standen. Ein Überblick:
Jesse Ritch und seine Tochter Meliyah Awa
Anfang 2024 wurden Jesse Ritch (33) und Alissa Orlando zum ersten Mal Eltern. Der Sänger und seine Freundin entschieden sich beim Namen für ihre Tochter für Meliyah Awa, wie Ritch damals auf Instagram bekanntgab. Damit schwammen sie 2024 gegen den Strom: Gerade einmal ein Kind mit Namen Meliyah und Jahrgang 2024 gibt es in der Schweiz. Das dürfte dann wohl jenes von Jesse Ritch und Alissa Orlando sein.
Tina Weirather und Fabio Nay mit Sohn Lio
Tina Weirather (36) und Fabio Nay (36) wurden im Januar zum ersten Mal Eltern und entschieden sich für den Namen Lio. Damit setzten die Ex-Ski-Rennfahrerin und der ehemalige SRF3-Moderator auf einen absoluten Trendnamen: Auch viele andere Promis wählten bereits Lio als Babynamen, gleich wie 193 andere Eltern im Jahr 2024.
Carlo Janka mit Tochter Lina
Auch ein anderer ehemaliger Ski-Profi ging 2024 mit dem Trend: Carlo Janka (38) und seine Frau Jenny (37) wurden Mitte Februar zum dritten Mal Eltern. Das jüngste Mitglied der Familie Janka ist ein Mädchen und hört auf den Namen Lina – der fünftbeliebteste Mädchen-Vorname im Jahr 2024. Mit der «Schweizer Illustrierten» sprach das Paar einige Monate später über die Hausgeburt – die Geschichte gibt es hier zu lesen.
Jennifer & Carlo Janka im Eltern-Check
Zoë Pastelle mit Sohn Ilios Zeo
Am 29. Februar 2024 wurde Zoë Pastelle (26) zum ersten Mal Mama – «eine Art Neugeburt» auch für die Schauspielerin selbst, wie sie in einem Interview verriet. Als ersten Vornamen für ihren Sohn wählte Zoë Pastelle Ilios. Damit ist sie nicht ganz alleine in der Schweiz, aber fast: Gerade einmal zwei Ilios gibt es mit Jahrgang 2024 in der Schweiz.
«Ich wollte immer jung Mami werden»
Franco Marvulli mit Sohn Roméo
Mitte März wurden Franco Marvulli (46) und seine Frau Belinda zum zweiten Mal Eltern und nach Tochter Carlotta gab es nun einen Sohn namens Roméo für den vierfachen Bahnrad-Weltmeister. «Belinda ist meine Stütze, Carlotta mein Sonnenschein und Roméo mein Nachfolger. Ich könnte nicht glücklicher sein», schwärmte Marvulli. Mit Roméo entschieden sich die Eltern für den gleichen Namen wie 86 andere Eltern 2024. Damit landet der Vorname aber «nur» auf Platz 79 der Vornamen-Hitparade.
Dario Cologna mit Tochter Mila
Mit Dario Cologna (39) wurde 2024 ein weiterer ehemaliger Profi-Sportler zum zweiten Mal Vater: der Ex-Langlauf-Star und seine Frau Laura begrüssten Mitte April Tochter Mila auf der Welt. Ein Trendname, der sich auf dem siebten Platz der Hitparaden-Liste findet.
Dabei waren sich die Eltern lange nicht einig, wie das zweite Kind heissen soll. «Ich dachte immer, bei einem Mädchen muss ich nicht nachdenken, da habe ich locker zehn Namen in petto. Doch als klar war, dass wir ein Mädchen erwarteten, wurde mir bewusst, dass ich all diese Namen nicht bei meiner Tochter sah», erinnerte sich Laura Cologna, als die «Schweizer Illustrierte» die Familie im November besuchte. «Eigentlich war bis zur Geburt nichts entschieden, aber als wir unsere Tochter in den Armen hielten, fühlte sich der Name Mila genau richtig an.»
Tiziana Gulino und ihre Tochter Mirea
Im Mai 2024 wurden Tiziana Gulino (28) und ihre Frau Dania Eltern einer Tochter und wählten für ihr Baby einen der seltensten Vornamen der Schweiz – Mirea. Tatsächlich taucht der Name auch in der Vornamen-Hitparade 2024 nicht auf. Der Grund: Das Bundesamt für Statistik führt in der Hitparade nur die 200 populärsten Namen auf. Ein Blick in eine andere Statistik zeigt jedoch: immerhin zwei Babys mit Jahrgang 2024 heissen in der Schweiz Mirea. Und auch mit Jahrgang 2023 gibt es zwei Mireas hierzulande.
Kevin Fiala mit Tochter Masie-Mae
Noch seltener ist der Name, den Kevin Fiala (29) und seine Frau Jessica für ihre erste Tochter gewählt haben: Im Mai wurden der Schweizer NHL-Star zum ersten Mal Papa und hiess Masie-Mae auf der Welt willkommen. Der Name ist eher von der aktuellen Wahlheimat der Familie in Los Angeles geprägt – in der Schweiz taucht er in keiner Namensstatistik auf. Dabei passt er eigentlich super zu einem Mai-Baby: Dem darin enthaltenen «Mae» wird unter anderem auch die Bedeutung «Frühlingsgöttin» zugeschrieben. «Maisie» bedeutet «Perle» – es ist eine Kurzform von Mairghread, der irischen Version von Margaret.
Zlatko «Slädu» Perica mit Tochter Elisa
Im Juni wurde der Berner Musiker «Slädu» (56) Papa einer Tochter. «Da sind so viele Momente voller Glück, dass man sie ein Leben lang nicht vergisst», schrieb seine Frau Ann Perica zu einer Bildstrecke auf Instagram, mit der sie die Geburt verkündete. Dabei verriet sie auch gleich den Namen: Mit Elisa entschieden sich «Slädu» und seine Frau für einen Namen, der es im letzten Jahr immerhin auf Platz 51 der Vornamen-Hitparade schaffte.
Mauro Caviezel mit Tochter Nala und Sohn Maleo
Gleich zwei Vornamen durften Mauro Caviezel (37) und seine Frau Nina aussuchen: Am 11. November 2024 wurden sie Eltern von Zwillingen, einem Mädchen und einem Buben. Bei beiden wählten sie eher seltenere Vornamen: Der Sohn heisst Maleo – ein Name, der es 2024 auf den 120. Platz der Hitparade schaffte. Der Vorname der Tochter, Nala, taucht jedoch nicht unter den 200 häufigsten Vornamen für neugeborene Mädchen in der Schweiz auf. Aber ein Blick in eine andere Statistik zeigt: Es gibt immerhin 15 Mädchen mit diesem Vornamen und Jahrgang 2024 in der Schweiz.
Mia Madisson mit Tochter Sarabi
Im Dezember wurde Mia Madisson zum ersten Mal Mama – vier Fehlgeburten musste die Reality-TV-Darstellerin zuvor verkraften. Mit dem ersten Bild von sich, Matteo Rocco und der gemeinsamen Tochter auf Instagram verriet Mia Madisson auch gleich den Baby-Vornamen: Sarabi Gaetana Rocco heisst die Kleine. Auch sie wählten damit einen Vornamen ausserhalb der Hitparade 2024.
Mark Streit und Sohn Nicklas
Ebenfalls im Dezember 2024 wurde Mark Streit erneut Papa: Der ehemalige NHL-Star und seine Frau Fabienne begrüssten nach zwei Töchtern einen Sohn auf der Welt und nannten ihn Nicklas. Auch hier eine Wahl ausserhalb der Vornamen-Hitparade. Gerade einmal zwei Nicklas mit Jahrgang 2024 gibt es in der Schweiz.