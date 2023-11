Tipps vom Profi: Was motiviert uns, frisch zu kochen?

Welche Kochtechniken empfehlen Sie, um die Nährstoffe in frischen Lebensmitteln bestmöglich zu erhalten?

Stromberg: Dämpfen, Dünsten oder auch Braten. Aber gerade, wenn es um Nährstoff–Erhalt geht, empfehle ich Rohkost–Zubereitungen, wie das Fermentieren oder Marinieren. Bei der Speisenvorbereitung, dem ursprünglichen aus der Profiküche stammenden «mis–en–place», dem heutig geläufigen Meal Prep, wird zum Beispiel auch Gemüse für einige Tage vorbereitet, also gewaschen, geputzt und geschnitten etc. und in Frischhalteboxen gelagert. Das ist effizient und spart Zeit, in dem man an den Tagen darauf aus dem Vorbereiteten schöpfen kann. Köstliche, energiespendende Gerichte sind so in durchschnittlich fünf Minuten auf den Tellern. Ich selbst bin begeistert vom Vakuumieren. Das steigert die Ultra–Frischhaltung um bis zu 8 Tage.