Wer lässt uns jetzt noch an die grosse Liebe glauben?

Mirka schon in so jungen Jahren an seiner Seite zu wissen, «das alles gab mir Sicherheit und Stabilität», sagte er unlängst im «Interview by Ringier»-Magazin. Stabilität und Sicherheit strahlen die beiden auch als Paar aus. Sie begegnen sich auf Augenhöhe, er ist der Star im Rampenlicht, sie die Strippenzieherin im Hintergrund. Ohne Mirka geht nichts. «Ohne sie hätte ich all das nicht geschafft», gibt Roger ganz offen zu. «Ich liebe sie so sehr. Ich bin unglaublich glücklich, dass ich sie vor langer Zeit getroffen habe.»