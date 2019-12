5 Beauty-Looks, die die Festtagsdeko überstrahlen

Jedes Mal, wenn wir im Laufe des Jahres an einem Make-up-Regal vorbeilaufen, fragen wir uns, für wen um alles in der Welt eigentlich die Unmengen an holografischen Lidschatten, Glitter-Eyelinern und Strasssteinchen fürs Gesicht ins Regal gelegt werden, die man zwar gern besitzen, aber vermutlich niemals benutzen würde. Dabei sollte sich die Frage viel eher nach dem «für wann» richten. Wieso? Weil die Antwort «jetzt» lautet. Während der Partysaison haben wir für einmal die Möglichkeit, in Sachen Make-up aus den Vollen (bzw. aus dem Glitzertopf) zu schöpfen und uns kreativ auszuleben. Euch fehlt noch etwas Inspiration? Wir empfehlen Hollywood als Vorbild.

Goldig schimmernd wie Rosie Huntington-Whiteley