Die Dos and Don’ts zur Wow-Brow

Und jetzt? Einfach wachsen lassen? Hört sich easy an, ist dank des Zupf-Wahns der 1990er aber gar nicht mal so einfach. Viele von uns rissen sich die Gesichtsbehaarung so aggressiv aus, dass der Körper nun streikt – und gar keine neuen Härchen mehr produziert. Zu schmerzhaften Methoden, wie Microblading muss auf der Suche nach mehr Fülle aber niemand greifen. Mit der richtigen Pflege spriessen die Brauen schon bald wieder so, als hätten sie noch nie eine Pinzette gesehen.