Cleantech-Beauty vereint Natur und Chemie

Von einem blumigen Duft oder einer schönen Verpackung lassen wir uns schon lange nicht mehr täuschen. Na gut, ein bisschen vielleicht ... Aber bei der Hautpflege kommt es mittlerweile viel mehr auf das an, was drin steckt! Clean, gesund und natürlich – was wir auf Haut und Haare schmieren, soll möglichst rein und nachhaltig sein. Parabene, Silikone und Mineralöle gehören verbannt, das wissen wir inzwischen. Wer jedoch komplett auf synthetische Zutaten verzichtet, sieht sich plötzlich mit neuen Problemen konfrontiert: Ätherische Öle können nämlich Allergien auslösen oder die Poren verstopfen. Hat Cleantech-Beauty hierfür die ideale Zwischenlösung gefunden? Wir werden es gleich erfahren ...