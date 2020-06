Damit zaubert Meghan sich ihren frischen Glow

... verriet Meghan Markle dem Newsportal Today. Gerade an heissen Sommertagen ist ein Tinted Moisturizer die ideale Lösung: Er funktioniert – wie auch Meghan ihn benutzt – über der Tagescreme oder alleine als leichte Pflege. Wirkstoffe wie Vitamin C und E spenden der Haut den ganzen Tag über Feuchtigkeit und perfektionieren den Teint. Das Auftragen? Auch ein Kinderspiel! Egal ob mit Pinsel, Schwamm oder den blossen Fingern – dank der leichten Textur lässt sich der Tinted Moisturizer ganz leicht verblenden und in die Haut einarbeiten. Wer also genau wie Meghan auf einen natürlichen Make-up-Look steht, ist mit dieser leichten Tönung perfekt bedient.