Ist unsere ölige Haut eigentlich trocken?

Glow ist immer gut, keine Frage. Leider gibt es, was unsere Haut angeht, allerdings einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen dem Leuchten, das alle wollen, und dem Glanz, den wir stattdessen bekommen: Ersteres ist der idealen Pflege (okay, und guten Genen) zuzuschreiben, Zweiteres eher dem Fett, das sich im Laufe des Tages so auf Stirn, Nase und Kinn ansammelt. Doch bevor wir mit dem nächsten scharfen Reiniger gegen diesen Missstand anrücken, sollten wir noch mal nachdenken. Vielleicht braucht unsere Haut nämlich einfach eine Extraportion Feuchtigkeit.