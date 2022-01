Was ist blaue Foundation?

Die TikTokerin Rose Siard beweist: Blaue Foundation funktioniert. Nur wie? Vielleicht hab ihr ja schon einmal von Beauty-Produkten mit «Colour Correcting» gehört. Dabei gleichen grüne Töne rote Stellen, wie etwa Pickel aus und Pfirsich-Nuancen lassen dunkle Augenringe verschwinden. Eine weitere Farbe, die in diesem Konzept auftaucht: ein strahlend leuchtender Blauton. Wie von Zauberhand schafft es der, Make-up an den Unterton unserer Haut anzupassen. Ist das Produkt also zu gelb, sandig oder dunkel, neutralisieren die blauen Pigmente – bis es zu unserem Teint passt. Ein easy Trick, der mit gerade einmal 13 Franken pro Fläschchen gut ins knapp bemessene Januar-Budget passt.