Jetzt sind sie wieder richtig knackig und frisch. Äpfel! Saftig und strahlend versüssen sie uns Herbst und Winter – könnten wir uns doch nur ein Stück davon abschneiden! Nicht nur für den Gluscht, sondern auch um etwas vom Glow abzustauben. Denn welche Haut wird nicht gerne ab und zu auf Hochglanz poliert. Zum Glück gehen Wünsche manchmal in Erfüllung. Manchmal muss man es einfach selbst in die Hand nehmen. In diesem Fall geht das ganz einfach: mit Äpfel und Quark. Die sorgen in der Kombi nämlich für einen schön frischen Teint und beseitigen Unreinheiten.