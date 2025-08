So tappen wir oft in die Falle der Verpackungsbeilage, und kaufen das genaue Gegenteil von dem, was unsere Haut gerade braucht. Beispielsweise stempeln wir tote Zellen häufig als trockene Haut ab und kaufen statt eines guten Serums eine fettige Creme, die unserem Hauttypen eigentlich gar nicht entspricht. «Allerdings sollte man abgestorbene Zellen nicht mit extra fettigen Cremes an der Haut ankleben, sondern mit den richtigen Inhaltsstoffen wie Fruchtsäure von der Haut loslösen», empfiehlt Dr. Kraemer.