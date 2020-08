Mit diesen Produkten trotzen wir der August-Hitze

Wäre da nur nicht dieses geschwollene Gesicht am Morgen, das uns beim ersten Blick in den Spiegel erbarmungslos zurück auf den Boden der Tatsachen holt. Nicht falsch verstehen, für Sonne, Wärme, Badi-Besuche, Glace und kühle Drinks nehme ich die morgendliche Puffiness gerne in Kauf. Noch besser wäre der Sommer aber natürlich, wenn auch dieses letzte «Problemchen» aus meinem persönlichen Sorgenkatalog verschwinden würde. Und so versuche ich derzeit, mein Gesicht mit einem Haufen kühlender Gels, Sprays und Tools glatt und frisch zu halten. Welche Produkte auch bei 30 Grad plus noch für einen Frische-Kick sorgen?