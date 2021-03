Wusstet ihr, was Gerstengras alles kann?

«Das nervige Baby-Hair unter meinem Pony fängt endlich an zu wachsen! Ey, und ich hatte noch nie so lange Nägel wie jetzt.» In den faden Zeiten von Covid-19 aufregende Life-Updates, die meine Freundin mir da mitteilt. Aber wie kommen sie denn zustande, diese Optimierungen, die ihr Körper gerade offensichtlich durchführt? Ist sie in einen Kessel mit Zaubertrank gefallen? Nicht ganz. Sie hat Gerstengras für sich entdeckt. In Pulver-Form. Jeden Morgen mischt sie das in ihren Smoothie. Seitdem soll es körperlich eigentlich nur noch steil bergauf gehen. Kann denn da was dran sein, frage ich mich natürlich?