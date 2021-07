Während Papa William und Sohn George im herzigen Partnerlook die Daumen drückten, liess es sich Kate nicht nehmen, in rot-weisser Fan-Klamotte aufzukreuzen. Natürlich tat sie das nicht im Trikot (schade eigentlich), sondern typisch Kate dezent und stilbewusst. Nebst knallrotem Statement-Ohrschmuck und weissem Tanktop, traf die Duchess vor allem mit ihrem Blazer in Schwarze, äh, Weisse. Der mausert sich nämlich auch abseits des Stadions gerade zum wahren Sommertrend. In keiner anderen Jacke lassen sich die Modewütigen zurzeit so gern ablichten, wie im weissen Blazer.