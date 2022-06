Wie sie funktionieren

Perioden-Unterwäsche ist schon länger im Trend. Es war also bloss eine Frage der Zeit, bis es auch Mens-Bademode in unseren Schrank schafft. Mit Hochdruck haben kleine Labels an cleveren Technologien getüftelt, die sich auf Bikinis und Co. übertragen lassen. Mit Erfolg: Die führenden Marken, die die Kunst der menstruationssicheren Höschen bereits bis ins kleinste Detail beherrschen, haben es geschafft. Ihre auslaufsicheren Modelle haben ein schnell trocknendes und saugfähiges Innenfutter, das den Einsatz eines Tampons, einer Binde oder Menstasse überflüssig macht. Die Textilien sind zudem antibakteriell und geruchsneutralisierend. Statt die Bademode nach einmaligem Tragen wie einen Hygieneartikel wegzuwerfen, waschen wir sie und lassen sie anschliessend trocknen. Easy, oder?