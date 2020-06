7 Last-Minute-Geschenkideen zum Vatertag

Normalerweise schenken wir unseren Vätern vor allem eins: Zeit. Sei dies mit Karten für ein Fussballspiel, Tickets für ein Konzert oder einen gemeinsamen Kinobesuch. Leider war all das in letzter Zeit nicht möglich. Gut, dass wir kreative Köpfchen haben und uns in letzter Sekunde Geschenke einfallen, die unseren Vätern zeigen, dass wir an sie denken. Ihr braucht noch Inspiration? Wir liefern euch gleich sieben tolle Geschenkideen.