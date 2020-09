«Hampton Water Rosé» von Jon Bon Jovi

Der Bongiovi-Clan soll schon immer jede Menge Flaschen geleert haben. Besonders im Ferienhaus in den berühmten Hamptons (New York) sollen sie gerne gemeinsam anstossen. Kein Wunder also, dass John, wie der Sänger eigentlich heisst, und sein Sohn Jesse Bongiovi einen eigenen Rosé namens «Hampton Water» kreierten. Hergestellt wird dieser in Bertrand, Frankreich, und soll die sommerlichen, rosaroten Sommerabende festhalten. Und: Den Tropfen gibts sogar hier in der Schweiz zu kaufen! Bitteschön: