Das hilft wirklich gegen lästige Kleidermotten

Das hilft, sie loszuwerden

Die schlechte Nachricht: Sind die Motten einmal da, ist ihnen Duft, Temperatur und Bewegung im Schrank herzlich egal. Sie wohnen jetzt da, komme, was wolle. Wie also werden wir sie mitsamt ihren 150 bis 200 Larven pro Wurf (!) wieder los? Nun, ziemlich drastisch: Es gilt, den Schrank komplett leerzuräumen. Alles, was es verträgt, sollte auf 60 Grad gewaschen werden. Empfindliche Kleidungsstücke werden eine Woche in den Gefrierschrank gelegt, um die Larven abzutöten. Die Reinigung oder Kleiderspenden sind natürlich ein No-Go, um nicht gleich eine stadtweite Plage auszulösen. Sind bereits so viele oder grosse Löcher in der Kleidung, dass flicken für euch keinen Sinn mehr macht: Ab in einen Sack. So dicht wie möglich verschliessen und ausserhalb der Haustüre lagern, bis ihr ihn entsorgen könnt. Alles weg? Gut. Jetzt gilt es, den leeren Schrank gründlich auszusaugen, Ecken inklusive. Wer ganz sicher gehen will, legt ausserdem Schlupfwespen aus. Klingt eklig, ist aber halb so wild: Die kleine Tiere sind fürs Auge kaum erkennbar und machen die Motteneier unschädlich, indem sie ihre eigenen hineinlegen. Danach zerfallen sie zu Staub – und das alles garantiert, ohne ein einziges Loch in eure Lieblingsstücke zu fressen.