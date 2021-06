Wer an Kroatien denkt, der denkt vielleicht an Ćevapčići, an «Game of Thrones», an Zagreb und Split, an Steinstrände und jede Menge Fleisch vom Grill. Sollen wir euch was sagen? Wir denken an kristallklares Wasser, duftende Kräuter, tollende Delfine und eine Luft, die unsere Lungen mit Lebensfreude füllt. Denn wir waren auf Lošinj und haben damit ein Ferien-Juwel entdeckt, das wir eigentlich gern für uns behalten würden.

Stattdessen haben wir uns entschieden, es euch nicht nur wärmstens ans Herz zu legen, sondern auch die 8 heissesten Tipps mit auf den Weg zu geben, die euren Trip zu einem Sechser im Reise-Lotto machen.