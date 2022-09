Das hilft gegen hartnäckige Deoflecken

Deoflecken vorbeugen

Im besten Fall können wir uns all das sparen und bekommen erst gar keine Flecken. Aber wie? Die Lösung liegt zum einen in aluminiumfreien Deodorants, damit kann der Schweiss nicht auf dem Stoff reagieren, zum anderen in der Menge, die wir morgens auftragen. Da heisst es nämlich: weniger ist mehr. Damit wir den ganzen Tag optimal geschützt sind, müssen nicht mehrere Schichten her. Lieber nur einmal rollen oder sprühen, warten bis das Deo getrocknet ist und dann das Oberteil überstreifen.