Fettverbrennen beim Fahrradfahren? So funktioniert es!

Um wirklich dauerhaft an Gewicht zu verlieren, ist neben dem Radfahren eine gesunde Ernährung unerlässlich. Vor einer längeren Tour sollten keine üppigen Mahlzeiten auf den Tisch kommen. Ansonsten steckt der Körper die Energie in die Verdauung und nicht in die Beinmuskeln. Auch wenn Fahrradfahren eine gute Sportart ist, um an Gewicht zu verlieren, gibt es auch Nachteile. Zum Beispiel bleiben die Arm- und Rumpfmuskeln weitestgehend auf der Strecke und benötigen deshalb ein zusätzliches Training.