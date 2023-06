Kirschen läuten den Hochsommer ein – wenn nicht gerade ein Sauwetter übers ganze Land zieht. In Kindheitserinnerungen herrscht beim Kirschennaschen aber bestimmt ein wolkenloser Himmel. An den Fingern haftet die Farbe Bordeaux, an den Ohren links und rechts baumelt fruchtiger Schmuck, Chriesispucken wird zur Königsdisziplin. Es gibt gute Gründe, sich auch im Erwachsenenalter wie ein Kind über Kirschen zu freuen.



Sie enthalten Folsäure, Kalium, Kalzium, Magnesium, Eisen und viel Vitamin C. Gemäss dem Schweizer Obstverband soll hierzulande die Ernte bis Anfang August 1’700 Tonnen versprechen. Das entspricht zirka einem Gewicht von 3'400 Haflinger-Pferden oder 806 Teslas des Models S. In anderen Worten ausgedrückt: genug Kirschen für alle. Deshalb ran an den Sommer-Snack und sich gesund essen, denn Kirschen ...