Darmkrebs: So erkennen wir die Symptome

Eine aktuelle Studie hat zudem gezeigt: Kaffee ist auch wichtig für alle, die schon erkrankt sind. Je mehr Tassen pro Tag, desto besser fällt die Prognose im Vergleich zu Kaffeeabstinenzlern aus. Wichtig zudem zur Darmkrebsprophylaxe: gute Mundpflege. Studien haben gezeigt, dass das Bakterium Fusobacterium nucleatum, das Parodontitis verursacht, auch eine Rolle bei Darmkrebs spielt. Im Tumorgewebe ist es fast 80 Mal häufiger nachweisbar als in gesunden Darmgeweben. Das Bakterium schützt – so das Ergebnis der Studien – die Krebszellen vor dem programmierten Zelltod und vor der Wirkung einiger Chemotherapien. Es lässt sich also zusammenfassen: nicht rauchen, viel bewegen, wenig Fleisch und Wurst essen, stattdessen zu Pflanzenkost greifen und Übergewicht vermeiden. Ausserdem sollte man in seine Vorsorgeüberlegungen einen Zahnarztbesuch einplanen und eine mögliche Parodontitis abklären und behandeln lassen. Damit lässt sich möglicherweise das Risiko für Darmkrebs senken.