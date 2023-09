Die positiven Seiten der Wechseljahre

Hygieneartikel können zu Hause bleiben

Biologische Veränderungen müssen nicht immer zwingend schlecht sein. Das Ende der Regel bedeutet nämlich genau das: das Ende der Regel. Von der Pubertät bis zur Menopause macht man im Durchschnitt 500 Perioden im Leben durch – so wichtig, wie sie auch ist, so unerfreulich kann sie manchmal sein. Hören die Eierstöcke erst mal auf Eizellen zu produzieren, benötigt man auch keine Tampons, Cups, Binden mit Auslaufschutz, Menstruationsunterwäsche & Co. mehr. Die Gefahr, dass die Periode einen überrascht, besteht nicht mehr. Ausserdem haben viele Frauen in ihren Wechseljahren mehr Spass an Sex, weil das Thema einer ungewollten Schwangerschaft vom Tisch ist.