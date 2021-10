Die Augen sind zu, doch die Gedanken kreisen und kreisen? Müdigkeit hin oder her, wer sich abends im Bett den Kopf zerbricht, findet nur selten Schlaf. Das Gedankenkarussell einfach abstellen? Definitiv leichter gesagt als getan. Um dem Grübeln doch noch zu entkommen, greifen viele in dieser Situation zum Smartphone. In der Regel sorgt das zwar für Ablenkung, wirklich müde werden wir durchs helle Blaulicht aber auch nicht. Mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit seid ihr in eurer nächtlichen Verzweiflung in letzter Zeit aber auf etwas gestossen, das tatsächlich helfen könnte, besser zu schlafen.