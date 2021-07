Ab wann sollte man sich untersuchen lassen - und wie?

Michael Schäffer: Häufig werden wir von Sodbrennen oder von unspezifischen Symptomen wie Druck- und Völlegefühl in der Magengegend, leichten Bauchkrämpfen oder Übelkeit, insbesondere nach dem Essen, geplagt. Finden wir selbst heraus, was diese Beschwerden auslöst, können wir dem durch entsprechende Massnahmen entgegenwirken. Als erste Massnahme sollten wir also beispielsweise verdächtige Nahrungsmittel oder alkoholische Getränke - in Verbindung mit Rauchen - weglassen.