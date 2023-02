Was soll das, warum schnarchen wir überhaupt?

Schnarchen kann die unterschiedlichsten Gründe haben. Wer zum Beispiel mit offenem Mund statt durch die Nase atmet, der darf davon ausgehen, dass im Rüssel irgendwas blockiert ist. Schuld daran können Allergien, Nasenpolypen oder gemeinerweise eine angeborene Nasenverengung sein. Auch vergrösserte Mandeln, ein grosses Halszäpfchen oder eine grosse Zunge tragen nicht zur Beliebtheit im gemeinsamen Bett bei. Aber es gibt ein Licht am Ende des Geräusch-Tunnels, denn gewisse Schnarch-Ursachen lassen sich durch einen gesunden Lebensstil verhindern. Kurzer Teaser: Bei Übergewicht kann zusätzliches Fettgewebe die Atemwege einschränken. Wer auf dem Rücken schläft, riskiert, dass die Zunge nach hinten stürzt und für Radau sorgt. Ausserdem setzen auch Nikotin und Alkohol gerne zum grossen Säge-Konzert an. Sorry, Spoiler: Am besten nicht rauchen und trinken. Tja.