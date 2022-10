Verständlicherweise ist sich in der Natur sich zu Bewegen nur noch halb so spassig, wenn es kalt ist. Die Sonne fehlt und verregnet ist es ab und zu auch noch. Die Versuchung, sich ein überteuertes Gym-Abo zu kaufen wird so immer grösser. Dem kann man aber entgegengewirken! Das A und O um Sport bei nassen und kalten Verhältnissen zu treiben, ist die richtige Ausrüstung. Wer sich schon bei eisigen Temperaturen raus traut, sollte dabei nicht auch noch frieren. Von durchnässten Schuhen fangen wir gar nicht erst an. Mit diesen Tipps sollte es ein leichtes sein, trotz den Witterungen an die frische Luft zu gehen, um sich zu bewegen.