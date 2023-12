Manchmal führen uns Bezeichnungen auf eine falsche Fährte. So haben zum Beispiel Ballaststoffe rein gar nichts mit Überflüssigkeit zu tun. Im Gegenteil, sie sind für einen gesunden Organismus unverzichtbar. Ballaststoffe sind in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten, vor allem in Obst, Gemüse, Hülsenfrüchten, Getreide und Getreideprodukten – also auch in Brot.