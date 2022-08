Einmal Haut zeigen, bitte

Vorreiter für das neue Normal ist die Drama-Hit-Serie «Euphoria». Hauptdarstellerin Zendaya ist dort vor allem in der zweiten Staffel fast immer ungeschminkt zu sehen. Nicht in Anführungszeichen, sondern wirklich komplett ohne Make-up und Weichzeichner in der Postproduction. Erkennen kann man das vor allem an der unreinen Haut der Schauspielerin. Und auch «Euphoria»-Kollegin Sydney Sweeney steht in den Beauty Secrets der Vogue zu ihrem Teint samt Pickelmalen.