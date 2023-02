Musikerin Jaël Malli machts vor

Hören wir auf, immer perfekt sein zu wollen

Oder vorzugeben, es zu sein. Schützenhilfe in Sachen locker lassen gibts von Jaël Malli: Ihr Schreibaby bot ihr einen Crash-Kurs darin. Was die Sängerin daraus gelernt hat, verrät sie in einem Interview – und wir listen ganz ehrlich auf, wo im Familienalltag wir es auch nicht so genau nehmen.