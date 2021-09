Seit der erfolglosen Befruchtung gönnt sich das Model eine Pause von den Behandlungen. Wie lange, liess sich in Wochen oder Monaten noch nicht festhalten. «So lange, wie wir (!) es für richtig empfinden», erklärte sie. Ihre Reise teile sie auf Instagram, weil sie aufklären und «einen Schritt in Richtung der Enttabuisierung des unerfüllten Kinderwunsches gehen möchte», wie sie schreibt. Und trotz vieler Enttäuschungen bleibt sie optimistisch, dass auch sie eines Tages ein Baby in den Armen halten kann. «Am Ende wird immer alles gut – nur ist es eben noch nicht das Ende.»