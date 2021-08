Ihr Atelier im Zürcher Kreis 5 liegt versteckt. In einer Werkstatt für Siebdruck, zwischen Service-Anlage und Stadtpark. Von der Naturfarbenmanufaktur keine Spur. Doch dann steigt man eine Aussentreppe 19 Stufen in die Höhe und entdeckt auf der Plattform vor dem Eingang mehrere Töpfe: Färber-Wau für Gelb. Indigopflanze für Blau. Krappwurzel für Rot. «Traditionelle Färberpflanzen, die sich seit dem Mittelalter etabliert haben», erklärt Jennifer Grunder. Gekleidet in Weiss, begegnet sie uns zum Gespräch über Farben. 2014 gründete sie ihr Label Nou. Die Idee? Naturfarbe herstellen, damit Produkte veredeln, anderen ihr Wissen in Workshops vermitteln.



Den Einstieg in ihre heutige Arbeitsrealität fand sie mit einer Abschlussarbeit an der Zürcher Hochschule der Künste. Jennifer Grunder sammelte alte Objekte auf dem Schrottplatz, wickelte diese in Stoff und wartete, bis der Rost einen Abdruck hinterliess. Altes wird gewürdigt, Wertigkeit bleibt bestehen – Wabi-Sabi, ein ästhetisches Prinzip aus Japan. «Diese Denkart inspirierte mich, und ich führte sie mit Pflanzen weiter.»