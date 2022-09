Models und Stars stehen nicht mehr auf dicke und volle Brauen à la Cara Delevingne, sondern auf kaum sichtbare. Zugegeben: Ein wenig gewöhnungsbedürftig sieht das schon aus. Vor allem wenn man bedenkt, dass die Augenbrauen genau so ein wichtiger Bestandteil der Beauty-Routine sind wie Augen und Lippen. Aber wie heisst es so schön: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Potenzial hat der Look auf alle Fälle. Ausserdem: Was Augenbrauen anbelangt, haben wir schon einiges durch gemacht: Ob buschig oder ultradünn. Wie wär es also mal mit ganz weglassen?