Foundation-Flecken

Landen ölhaltige Produkte wie Foundation oder Concealer auf dem Shirt, müssen harte Geschütze aufgefahren werden. Was das Grosi in einer solchen Situation machen würde? Richtig, sie würde völlig zurecht die gute alte Gallseife zücken. Feuchtet den Fleck dazu leicht an und massiert die Seife im Anschluss darauf ein. Nach einer kurzen Einwirkzeit könnt ihr das Kleidungsstück in die Maschine geben. Die macht den Rest und spült die Gallseifen-Make-up-Lösung gründlich aus dem Textil – bis es wieder strahlt.