Farbige Mesh-Shirts feiern ihr Comeback

Die Welt steht Kopf. So fühlt sich das Jahr 2020 zumindest an. Normalität? Die muss zurechtgebogen und neu interpretiert werden. Kein Wunder, sehnen wir uns nach etwas Routine und Stabilität. Die guten alten Zeiten eben ... Wie schön es doch ist, hin und wieder in Erinnerungen zu schwelgen. Fashion-technisch ist das ja sowieso ein Kinderspiel! Einmal mit dem Finger schnippen (und kurz durch einen Second-Hand-Shop stöbern) und schon sehen wir aus, als wären wir einer hippen Girl-Band aus den 90ern entsprungen. Das Altbekannte gibt uns ein Gefühl von Trost und Sorglosigkeit – und Mesh-Shirts hüllen uns in eine Wolke unschlagbarer 90s-Power! Das spüren neben sämtlichen Influencer*Innen auch Bella, Kylie und Kendall ...