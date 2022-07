Comfort is Key

Mit ihrem erfrischend eklektischen Stil bricht sie alle Moderegeln. Die Britin pfeift auf Etikette und stellt Komfort über Dresscodes – selbst an der bisher teuersten Hochzeit des Jahres 2022. Während sich ihr ehemaliger Schwippschwager Brooklyn Beckham und Nicola Peltz nämlich das Ja-Wort gaben, schlürfte Mia zum Slip Dress in Birkenstocks herum – und das bereits bevor der hässlich-schöne Schuh die Modewelt auf den Kopf stellte. Mittlerweile finden sich die Finken namens Boston an jedem zweiten Fuss im Instagram-Universum. Den Mut, die Teile an einer mit Spannung erwarteten Celebrity-Hochzeit zu tragen, hatte bisher allerdings nur eine: Mia Regan.