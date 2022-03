Mit dieser Trendfarbe beginnt der Sommer schon jetzt

Gelb, gelb, gelb sind all meine Kleider

Eine Sneak-Peak erhielten wir darauf bereits an den Modewochen. Dort präsentierten die Stimmungsmacher unter anderem Labels wie Acne Studios oder Loewe. Mal in ganz knallig, mal in blass pastell. Aber immer fröhlich. Wie die Sonne eben. Welche Nuance sich am besten auf dem Textil macht? Das hängt von der Haut- und Haarfarbe ab. Tragen können Gelb nämlich alle. Ist der Teint hell, wie etwa bei Kristen Stewart sollte man allerdings lieber zu kräftigeren Tönen greifen, auf gebräunter und dunkler Haut machen sich auch blasse Stoffe gut.